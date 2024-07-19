Как сохранить свежими укроп и петрушку

Некоторые огородники не знают, куда деть богатый урожай зелени, петрушки и укропа. Вот как можно сохранить свежеть зелени, при этом не занимая много места.

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Нарежьте петрушку, укроп и зеленый лук удобным способом. Разложите все по небольшим силиконовым формочкам, и в каждую из них налейте по две столовые ложки воды, а затем отправьте в морозилку на 12 часов.

Когда заготовки застанут, выньте их из формочек, сложите в полиэтиленовый пакет и оставьте в морозилке.

Ранее сообщалось, что многие домохозяйки не знают, зачем замораживать куриные яйца. Однако это может быть действительно полезно. Чтобы порадовать домашних необычным завтраком, достаточно убрать несколько яиц в морозильную камеру на пару часов.

До этого NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет на завтрак. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.

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