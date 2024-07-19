Слойки с сыром в духовке: печем вкусные булочки

Как приготовить слойки с сыром в духовке и затратить на это минимум усилий? Рассказываем, какой выпечкой можно легко порадовать всю семью. Читайте наш рецепт слоек с сыром.

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Ингредиенты

Тесто слоеное (готовое или свое) — 500 г

Приправы, перец — по вкусу

Яйцо куриное — 1 шт.

Семечки кунжута — для посыпки

Сыр твердый (чеддер или пармезан) — 100 г

Мягкий сыр (например, моцарелла) — 200 г

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте готовое слоеное тесто на рабочей поверхности и нарежьте его на квадраты или прямоугольники. Натрите на терке сыр — рекомендуем смешивать разные сорта, твердые и мягкие, для более интересного вкуса. Можно добавить к сыру любимую зелень и специи. На каждый квадрат выложите начинку — не переусердствуйте, края должны спокойно сходиться. Слепите из теста с сыром конвертик. Разбейте яйцо в миску и взбейте его (можно добавить немного воды). Смажьте верхние части булочек. Если хотите, посыпьте слойки кунжутом. Противень покройте бумагой для выпечки или пергаментом. Выложите на него слойки с сыром. Отправьте в духовку минут на 15–20 или до румяной корочки. Подавайте булочки горячими, чтобы сыр тянулся.

Вот дополнительная информация о слойках с сыром в духовке: