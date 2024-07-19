Слойки с сыром в духовке: печем вкусные булочки
Как приготовить слойки с сыром в духовке и затратить на это минимум усилий? Рассказываем, какой выпечкой можно легко порадовать всю семью. Читайте наш рецепт слоек с сыром.
Ингредиенты
- Тесто слоеное (готовое или свое) — 500 г
- Приправы, перец — по вкусу
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Семечки кунжута — для посыпки
- Сыр твердый (чеддер или пармезан) — 100 г
- Мягкий сыр (например, моцарелла) — 200 г
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Раскатайте готовое слоеное тесто на рабочей поверхности и нарежьте его на квадраты или прямоугольники.
- Натрите на терке сыр — рекомендуем смешивать разные сорта, твердые и мягкие, для более интересного вкуса. Можно добавить к сыру любимую зелень и специи.
- На каждый квадрат выложите начинку — не переусердствуйте, края должны спокойно сходиться.
- Слепите из теста с сыром конвертик.
- Разбейте яйцо в миску и взбейте его (можно добавить немного воды). Смажьте верхние части булочек. Если хотите, посыпьте слойки кунжутом.
- Противень покройте бумагой для выпечки или пергаментом. Выложите на него слойки с сыром. Отправьте в духовку минут на 15–20 или до румяной корочки.
- Подавайте булочки горячими, чтобы сыр тянулся.
Вот дополнительная информация о слойках с сыром в духовке:
- калорийность — 330 ккал на 100 г;
- время приготовления — примерно 40 минут.