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Слойки с сыром в духовке: печем вкусные булочки

Как приготовить слойки с сыром в духовке и затратить на это минимум усилий? Рассказываем, какой выпечкой можно легко порадовать всю семью. Читайте наш рецепт слоек с сыром.

Слойки с сыром в духовке: печем вкусные булочки
© Unsplash

Ингредиенты

  • Тесто слоеное (готовое или свое) — 500 г
  • Приправы, перец — по вкусу
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Семечки кунжута — для посыпки
  • Сыр твердый (чеддер или пармезан) — 100 г
  • Мягкий сыр (например, моцарелла) — 200 г

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Раскатайте готовое слоеное тесто на рабочей поверхности и нарежьте его на квадраты или прямоугольники.
  3. Натрите на терке сыр — рекомендуем смешивать разные сорта, твердые и мягкие, для более интересного вкуса. Можно добавить к сыру любимую зелень и специи.
  4. На каждый квадрат выложите начинку — не переусердствуйте, края должны спокойно сходиться.
  5. Слепите из теста с сыром конвертик.
  6. Разбейте яйцо в миску и взбейте его (можно добавить немного воды). Смажьте верхние части булочек. Если хотите, посыпьте слойки кунжутом.
  7. Противень покройте бумагой для выпечки или пергаментом. Выложите на него слойки с сыром. Отправьте в духовку минут на 15–20 или до румяной корочки.
  8. Подавайте булочки горячими, чтобы сыр тянулся.

Вот дополнительная информация о слойках с сыром в духовке:

  • калорийность — 330 ккал на 100 г;
  • время приготовления — примерно 40 минут.
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