Топ-5 рецептов маринада для свиной шеи

В некоторых регионах пожароопасный сезон пошел на спад, а потому самое время собираться на природу и жарить шашлыки. Предлагаем топ-5 рецептов самых вкусных маринадов для свиной шеи. Все количество ингредиентов указано для 1 кг мяса.

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Теплые пряности

В миске смешиваем 3 больших луковицы, нарезанных кольцами, 1 стакан подсолнечного масла, 1 ст. л. соли и добавляем молотые специи — перец чили, свежий чеснок, чабрец и сладкую паприку. Укладываем мясо, нарезанное кубиками со стороной 3-4 см, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем в тепле на 2 часа.

Сливочный вкус

Мясо, нарезанное кусками подходящего размера, смешиваем с 3 нашинкованными луковицами, добавляем 1 ст. л. соли, заливаем 1 л айрана или кефира. Накрываем миску и оставляем при комнатной температуре на 3 часа.

Просто томаты

Этот способ маринования подходит не только для шашлыка, но и для стейков для барбекю. Мясо заливаем 1 л томатного сока, смешанного с 1 ст. л. абхазской аджики и 1 ст. л. соли. Для маринования потребуется 2,5 часа.

Для гурманов

Для маринада смешиваем бутылку красного сухого вина с третью литра воды, добавляем две большие луковицы, нарезанные кольцами, измельчаем туда же 1 головку свежего чеснока, 1 ст. л. соли и 2 ст. л. сушеного чабреца. Оставляем свиную шейку в маринаде на 3 часа.

Фанатам майонеза

Смешиваем 200 г майонеза, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. соли и 3 луковицы, нашинкованных кольцами. Мясо держать в маринаде 2 часа. Такой шашлык из свиной шеи можно жарить вместе с луком.