Бефстроганов: старинный рецепт говядины по-строгановски

Бефстроганов — блюдо, которое получило название от имени графа Александра Строганова, представителя старинной российской аристократической семьи. Впервые этим рецептом поделилась еще Елена Молоховец в своей знаменитой кулинарной книге. Читайте нашу пошаговую инструкцию: рассказываем, как приготовить бефстроганов у себя дома.

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Ингредиенты

Говядина — 500 г (мякоть из вырезки или лопатки)

Лук — 2 шт.

Мука — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, зелень, перец — по вкусу

Томатная паста — 30 г

Сметана — 70 г

Способ приготовления

Говядину слегка отбейте. Мясо нарежьте тонкими полосками, обваляйте в муке. Сделайте соус: смешайте томатную пасту со сметаной. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Лук нарежьте кружками. Выложите его на дно сковороды. Поверх лука уложите мясо. Обжарьте мясо очень быстро. Не больше пяти минут! Залейте мясо сметаной, поперчите, посолите. Тушите на небольшом огне под крышкой примерно полчаса. Готово! Вы приготовили бефстроганов по классическому рецепту — как в старинных кулинарных книгах. Бефстроганов замечательно сочетается с жареным картофелем.

Вот дополнительная информация о говядине по-строгановски: