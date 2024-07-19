Бефстроганов: старинный рецепт говядины по-строгановски
Бефстроганов — блюдо, которое получило название от имени графа Александра Строганова, представителя старинной российской аристократической семьи. Впервые этим рецептом поделилась еще Елена Молоховец в своей знаменитой кулинарной книге. Читайте нашу пошаговую инструкцию: рассказываем, как приготовить бефстроганов у себя дома.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г (мякоть из вырезки или лопатки)
- Лук — 2 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, зелень, перец — по вкусу
- Томатная паста — 30 г
- Сметана — 70 г
Способ приготовления
- Говядину слегка отбейте. Мясо нарежьте тонкими полосками, обваляйте в муке.
- Сделайте соус: смешайте томатную пасту со сметаной.
- Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Лук нарежьте кружками. Выложите его на дно сковороды. Поверх лука уложите мясо.
- Обжарьте мясо очень быстро. Не больше пяти минут!
- Залейте мясо сметаной, поперчите, посолите.
- Тушите на небольшом огне под крышкой примерно полчаса.
- Готово! Вы приготовили бефстроганов по классическому рецепту — как в старинных кулинарных книгах.
- Бефстроганов замечательно сочетается с жареным картофелем.
Вот дополнительная информация о говядине по-строгановски:
- калорийность — 180 ккал на 100 г;
- время приготовления — примерно 50 минут.