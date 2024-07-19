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Рецепт домашней вареной колбасы в пароварке: низкокалорийно и вкусно

Домашняя вареная колбаса идеально дополнит бутерброды, яичницу и салаты. А еще она не содержит красители и усилители вкуса. Рассказываем, как самостоятельно приготовить нежную диетическую колбасу, используя пароварку.

Рецепт домашней вареной колбасы в пароварке
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • филе птицы (курицы или индейки) — 700 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • сливки 33% — 300 мл;
  • сушеные травы — 2-3 ч. л.;
  • приправы — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Мясо охладите в холодильнике, промойте, нарежьте и проверните в мясорубке. Измельчите получившуюся массу в блендере до однородной консистенции.
  2. Разбейте яйца, отделите белки от желтков и добавьте белки к мясу. Посолите, поперчите и снова перемешайте блендером. Добавьте холодные сливки, хорошо перемешайте.
  3. Выложите фарш на пищевую пленку. Плотно заверните пленку, чтобы внутри сформировалась колбаска, и завяжите концы. Если фарша получилось слишком много, то сделайте несколько колбасок.
  4. Выложите колбаску в пароварку и готовьте на 90 градусах около 60 минут.
  5. Расстелите на столе бумагу для выпекания, равномерно распределите по ней сушеные травы. Готовую колбаску очистите от пленки и выложите на бумагу. Плотно заверните и поставьте в холодильник минимум на 8 часов.

Домашняя вареная колбаса готова! Так как красители в рецепте не используются, колбаска должна получиться нежного белого цвета.

  • Время приготовления — 10 часов.
  • Калорийность — 180 ккал на 100 г.
Еда