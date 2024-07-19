Рецепт домашней вареной колбасы в пароварке

Домашняя вареная колбаса идеально дополнит бутерброды, яичницу и салаты. А еще она не содержит красители и усилители вкуса. Рассказываем, как самостоятельно приготовить нежную диетическую колбасу, используя пароварку.

© РИА Новости

Ингредиенты:

филе птицы (курицы или индейки) — 700 г;

яйца куриные — 3 шт.;

сливки 33% — 300 мл;

сушеные травы — 2-3 ч. л.;

приправы — по вкусу.

Способ приготовления

Мясо охладите в холодильнике, промойте, нарежьте и проверните в мясорубке. Измельчите получившуюся массу в блендере до однородной консистенции. Разбейте яйца, отделите белки от желтков и добавьте белки к мясу. Посолите, поперчите и снова перемешайте блендером. Добавьте холодные сливки, хорошо перемешайте. Выложите фарш на пищевую пленку. Плотно заверните пленку, чтобы внутри сформировалась колбаска, и завяжите концы. Если фарша получилось слишком много, то сделайте несколько колбасок. Выложите колбаску в пароварку и готовьте на 90 градусах около 60 минут. Расстелите на столе бумагу для выпекания, равномерно распределите по ней сушеные травы. Готовую колбаску очистите от пленки и выложите на бумагу. Плотно заверните и поставьте в холодильник минимум на 8 часов.

Домашняя вареная колбаса готова! Так как красители в рецепте не используются, колбаска должна получиться нежного белого цвета.