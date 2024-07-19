$87.88-0.2196.10-0.20
Почта

Рецепт хрустящих малосольных огурцов с листьями хрена, вишни и смородины

Грядет сезон огуречного изобилия. Если все сразу вам съесть никак не удается, предлагаем приготовить хрустящие малосольные огурцы. Сегодня будем делать заготовку по классическому рецепту — с соцветиями укропа, со свежесорванными листьями хрена и с молодыми листиками черной смородины и вишни.

Рецепт хрустящих малосольных огурцов
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг;
  • соль — 25 г;
  • вода — 1,5 л;
  • свежесорванные листья хрена — 2 шт.;
  • молодые листики черной смородины, листья вишни, соцветия укропа с семенами — по вкусу.

В холодную воду добавить соль и перемешать. Огурцы вымыть, нарезать на крупные куски, уложить в глубокую миску, перекладывая зеленью. Залить рассолом и оставить в тепле на ночь. Когда рассол станет мутным и даст пену, убрать емкость в холодильник на два дня.

Малосольные огурцы, приготовленные по рецепту с листьями хрена, смородины и вишни, остаются твердыми и хрустящими. Их можно подавать к вареному картофелю, жареному мясу и как самостоятельную закуску.

  • Калорийность на 100 г: 18 ккал.
  • БЖУ: 1,00/0,1/3,5.
  • Время приготовления: 2,5 дня.

Ранее мы поделились рецептом малосольных огурцов в пакете.

Еда