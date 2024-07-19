Рецепт хрустящих малосольных огурцов с листьями хрена, вишни и смородины
Грядет сезон огуречного изобилия. Если все сразу вам съесть никак не удается, предлагаем приготовить хрустящие малосольные огурцы. Сегодня будем делать заготовку по классическому рецепту — с соцветиями укропа, со свежесорванными листьями хрена и с молодыми листиками черной смородины и вишни.
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг;
- соль — 25 г;
- вода — 1,5 л;
- свежесорванные листья хрена — 2 шт.;
- молодые листики черной смородины, листья вишни, соцветия укропа с семенами — по вкусу.
В холодную воду добавить соль и перемешать. Огурцы вымыть, нарезать на крупные куски, уложить в глубокую миску, перекладывая зеленью. Залить рассолом и оставить в тепле на ночь. Когда рассол станет мутным и даст пену, убрать емкость в холодильник на два дня.
Малосольные огурцы, приготовленные по рецепту с листьями хрена, смородины и вишни, остаются твердыми и хрустящими. Их можно подавать к вареному картофелю, жареному мясу и как самостоятельную закуску.
- Калорийность на 100 г: 18 ккал.
- БЖУ: 1,00/0,1/3,5.
- Время приготовления: 2,5 дня.
Ранее мы поделились рецептом малосольных огурцов в пакете.