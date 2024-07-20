Завтракаем по-кабардински: три рецепта национальных блюд

Современные жители Кабардино-Балкарии нередко предпочитают завтракать так же, как и их предки. Среди молодежи пользуется большой популярностью яичница в сметанном соусе, с горячими лакумами. Основу же национального завтрака — пасту (пIастэ) из зерна — начинают ценить и понимать с возрастом, рассказывает шеф-повар ресторана «Лашин» в окрестностях Нальчика Алим Санов.

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Паста

Предки жителей современной республики с давних времен выращивали разнообразные злаковые культуры. В их числе кукуруза и пшено.

— Первую местные называют «нартыху», дословно «зерно нартов» - богатырей адыгского эпоса, — объясняет шеф-повар. — Пшено — также великолепная культура, которая богата полезными микроэлементами. А еще это секрет тонкой талии и стройной фигуры до глубокой старости.



Паста раньше использовалась как хлеб и подавалась почти к любому блюду. Сегодня это круто сваренная каша, утрамбованная и нарезанная ломтиками. Для приготовления пасты в кипящую воду насыпаем тщательно промытое пшено. На маленьком огне варим 30−40 минут, перемешивая каждые 5−7 минут. Затем по чуть-чуть добавляем кукурузную крупу, чтобы получился золотистый цвет. Когда уже нет пузырьков и масса становится густой, снимаем с огня. Горячую кашу перекладываем в отдельную емкость, утрамбовываем и сверху смазываем сливочным маслом, чтобы корочка не потрескалась. Когда пласт остынет, нарезаем ломтиками и подаем к столу.

Яичница в сметанном соусе

— Кабардинский завтрак и раньше, и сейчас редко обходится без яичницы в соусе. Очень вкусное, калорийное, питательное блюдо. После него чувство голода не возникает до позднего обеда. Яичницу подают к столу с пастой, с хлебом, с марамысой, с айраном, с лакумами или с сыром.



Алим Санов предлагает приготовить традиционную яичницу по рецепту его бабушки. Шеф-повар советует использовать домашнюю сметану, как это делали раньше, но, если такой продукт найти сложно, подойдет и магазинная.

— Помню, как в детстве бабушка всегда готовила яичницу. Она наливала в сковородку сметану и ставила на средний огонь. Когда масса начинала превращаться в масло, бабушка разбивала в нее яйца и начинала их жарить, немного солила, накрывала крышкой и оставляла на огне на 5−7 минут. Когда блюдо почти готово, нужно обязательно посыпать его сверху чабрецом. Я и по сей день так готовлю.



Лакумы

В качестве десерта шеф-повар предлагает любимое и одно из самых известных блюд кабардинцев — горячие лакумы. О пахнущем детством лакомстве даже писала знаменитая кабардинская поэтесса Инна Кашежева.

— Сначала в отдельной посуде соединяем все ингредиенты, кроме муки. Следом добавляем к ней получившуюся массу, замешиваем нетугое тесто и сверху смазываем небольшим количеством подсолнечного масла. Тесто оставляем на 20−30 минут, затем делаем из него небольшие шарики и даем им полежать еще 5 минут. Далее раскатываем круглые лепешки и обжариваем их с двух сторон в горячем подсолнечном масле на среднем огне. Подаем с копченым кабардинским сыром.



Приятного аппетита!