Идеальное желе из черной смородины: рецепт вкусного лакомства

Черная смородина — вкусная ягода, которую полезно есть при простуде и других инфекционных заболеваниях. Она богата витаминами, улучшает работу сердца и сосудов. Попробуйте приготовить желе из черной смородины по нашему рецепту.

Ингредиенты

Черная смородина — 1 кг

Сахарный песок — 600 г

Лимон — 1 шт.

Желатин — 1 пакетик (около 20 г)

Способ приготовления

Промойте черную смородину и удалите ягоды с веточек, уберите листья.

Положите ягоды в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне, помешивая время от времени. Затем убавьте огонь и варите ягоды еще около пяти минут, пока они не станут мягкими.

Процедите содержимое через марлю или мелкое сито, чтобы удалить косточки и кожицу.

Верните ягоды обратно в кастрюлю и отправьте к ним сахарный песок и лимонный сок. Поставьте емкость на средний огонь, постоянно помешивайте. Нужно, чтобы растворился весь сахар.

В это время разберемся с желатином. Разведите его в небольшом количестве холодной воды и дайте набухнуть.

Набухший желатин отправьте к желе, когда в нем растворится сахар. Как следует все перемешайте.

Доведите будущее желе до кипения и варите еще примерно две минуты. Не забывайте помешивать!

Снимите посуду с огня и остудите желе немного, затем налейте его в подходящие банки, контейнеры или формы.

Поставьте желе на несколько часов в холодильник, чтобы оно застыло.

Готово! Вы приготовили вкусное и полезное блюдо.

Вот дополнительная информация о желе из черной смородины:

калорийность — 190 ккал на 100 г;

время приготовления — около 30 часов.

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