Идеальное желе из черной смородины: рецепт вкусного лакомства
Черная смородина — вкусная ягода, которую полезно есть при простуде и других инфекционных заболеваниях. Она богата витаминами, улучшает работу сердца и сосудов. Попробуйте приготовить желе из черной смородины по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Черная смородина — 1 кг
- Сахарный песок — 600 г
- Лимон — 1 шт.
- Желатин — 1 пакетик (около 20 г)
Способ приготовления
Промойте черную смородину и удалите ягоды с веточек, уберите листья.
Положите ягоды в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне, помешивая время от времени. Затем убавьте огонь и варите ягоды еще около пяти минут, пока они не станут мягкими.
Процедите содержимое через марлю или мелкое сито, чтобы удалить косточки и кожицу.
Верните ягоды обратно в кастрюлю и отправьте к ним сахарный песок и лимонный сок. Поставьте емкость на средний огонь, постоянно помешивайте. Нужно, чтобы растворился весь сахар.
В это время разберемся с желатином. Разведите его в небольшом количестве холодной воды и дайте набухнуть.
Набухший желатин отправьте к желе, когда в нем растворится сахар. Как следует все перемешайте.
Доведите будущее желе до кипения и варите еще примерно две минуты. Не забывайте помешивать!
Снимите посуду с огня и остудите желе немного, затем налейте его в подходящие банки, контейнеры или формы.
Поставьте желе на несколько часов в холодильник, чтобы оно застыло.
Готово! Вы приготовили вкусное и полезное блюдо.
Вот дополнительная информация о желе из черной смородины:
- калорийность — 190 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 30 часов.
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