Шеф-повар рассказал, как выбрать квас в магазине

На этикетке должно быть указано, что это натуральный продукт брожения из хлебного сырья.

Сахарозаменитель в составе недопустим.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Когда вы покупаете квас, то внимательно смотрите на этикетку, там написан состав, должно быть указано, что это натуральный продукт брожения из хлебного сырья. В разных формулировках. Если вы видите там сахарозаменитель аспартам, ароматизатор идентичный натуральному — поставьте его на полочку, это не квас. Это газировка со вкусом кваса, не надо вам такое, там нет ни смысла, ни вкуса, ни пользы. Дома квас можно сделать на сусле. Самый простой способ приготовления кваса — делаем закваску. Для этого берём 100 граммов ржаного солода и смешиваем его в равных долях с ржаной мукой и гречневой мукой, добавляем туда живых дрожжей, сахара где-то 40 граммов. Помешивая, залить тёплой кипячёной водой, чтобы получилась консистенция жидкости. Как только процесс брожения активно пошёл, это будет видно, они поднимутся, добавляем туда ещё смеси муки, заливаем это всё водой и оставляем на несколько часов в тёплом месте, чтобы процесс брожения пошёл активно. Убираем в холодильник на два дня. Сливаем первый квас, у нас получается закваска. И вот на ней мы можем экспериментировать».



Прокофьев добавил, что при приготовлении кваса можно добавить чабрец, сушёную мяту, листья малины и смородины.