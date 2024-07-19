Ватрушки с повидлом: рецепт ароматной выпечки

Ватрушки с повидлом многие россияне любят еще с детства. Булочка с приятным ароматом и сладкой начинкой может здорово поднять настроение. Делимся рецептом такой выпечки: попробуйте приготовить ватрушки с повидлом по нашей инструкции.

© соцсети

Ингредиенты:

мука — 500 г;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахарная пудра — для посыпки;

сахарный песок — 50 г;

сухие дрожжи — 7 г;

соль — щепотка;

повидло (вишневое, абрикосовое или другое на ваш выбор) — 300 г.

Способ приготовления

Растопите сливочное масло в молоке до теплого состояния.

В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Добавьте взбитые яйца и теплое молоко с маслом.

Замесите тесто и оставьте его под пленкой примерно на час (можно чуть дольше) для подъема.

После подъема теста разделите его на небольшие кусочки и раскатайте каждый в плоский круг.

На середину каждого круга положите ложку повидла.

Сложите края теста к центру, чтобы получилась форма ватрушки.

Выложите ватрушки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте их под пленкой еще на 15–20 минут для подъема.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ватрушки около 20–25 минут, пока они не станут золотистыми.

После выпечки вы можете посыпать ватрушки сахарной пудрой.

Вот дополнительная информация о ватрушках с повидлом:

калорийность — 290 ккал на 100 г;

время приготовления — около 2 часов.

Посмотрите другой материал на нашем сайте: пастила из крыжовника.