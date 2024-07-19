Ватрушки с повидлом: рецепт ароматной выпечки
Ватрушки с повидлом многие россияне любят еще с детства. Булочка с приятным ароматом и сладкой начинкой может здорово поднять настроение. Делимся рецептом такой выпечки: попробуйте приготовить ватрушки с повидлом по нашей инструкции.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахарная пудра — для посыпки;
- сахарный песок — 50 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- соль — щепотка;
- повидло (вишневое, абрикосовое или другое на ваш выбор) — 300 г.
Способ приготовления
Растопите сливочное масло в молоке до теплого состояния.
В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Добавьте взбитые яйца и теплое молоко с маслом.
Замесите тесто и оставьте его под пленкой примерно на час (можно чуть дольше) для подъема.
После подъема теста разделите его на небольшие кусочки и раскатайте каждый в плоский круг.
На середину каждого круга положите ложку повидла.
Сложите края теста к центру, чтобы получилась форма ватрушки.
Выложите ватрушки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте их под пленкой еще на 15–20 минут для подъема.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ватрушки около 20–25 минут, пока они не станут золотистыми.
После выпечки вы можете посыпать ватрушки сахарной пудрой.
Вот дополнительная информация о ватрушках с повидлом:
- калорийность — 290 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 2 часов.
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