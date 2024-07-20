Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов рассказал, как снизить калорийность окрошки.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он порекомендовал заменить колбасу в этом холодном супе на мясо или рыбу. По его словам, это не только снизит калорийность блюда, но и увеличит его пользу.

«Вместо колбасы можно использовать отварную или запеченную индейку, или говядину, подкопченную куриную грудку, или малосольного лосося», – советует специалист.



Кроме того, по словам шеф-повара, из списка ингредиентов можно исключить картофель, что поможет снизить калорийность окрошки без последствий для вкуса.

«Для заправки лучше всего подойдёт квас с минимальным содержанием сахара или обезжиренный кефир», – резюмировал Италмазов.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, чем можно заменить картофель в окрошке.