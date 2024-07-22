Морковь по-корейски с перцем — рецепт

Морковь по-корейски с перцем придется по вкусу любителям острого. Такая закуска готовится легко и станет отличным дополнением к любому столу.

Вам понадобится 2,5 кг капусты, 400 г моркови, 200 г лука, столовая ложка соли, 1,5 столовой ложки уксусной кислоты, 100 г растительного масла, маленький стручок перца чили, 1,5 чайной ложки куркумы, 0,5 чайной ложки черного молотого перца, столовая ложка сладкой паприки, столовая ложка молотого кориандра, семь зубчиков чеснока и 5 столовых ложек сахара.

Натрите морковь, капусту разрежьте пополам и уберите кочерыжку. Разрежьте головку на квадратные кусочки и положите ее в чашу к моркови. Посыпьте овощи солью, полейте уксусной кислотой и перемешайте руками, чтобы капуста дала сок.

Поставьте сковороду на плиту, налейте на нее немного растительного масла и нагрейте. Лук нарежьте тонкими полукольцами и слегка обжарьте. Добавьте в капусту пряности, пропущенный через пресс чеснок, нарезанный тонкими колечками перец чили, паприку, сахар и другие приправы.

Лук вместе с маслом можно будет отправить к овощам, когда он подрумянится. Перемешайте салат, уплотните, накройте крышкой и уберите в холодильник на сутки. Блюдо готово!.

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