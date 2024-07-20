Круассан: как приготовить, пошаговый рецепт

В классическом рецепте этого блюда важно учесть несколько особенностей.

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Франция славится своими кулинарными традициями, и одним из символов этой страны является круассан. Его используют как для десертов, добавляя в него шоколад, миндаль, творог или абрикос, так и в качестве основного блюда, добавляя ветчину, моцареллу или даже сёмгу.

«Это не просто выпечка, а настоящий символ французской кухни. Сделать его идеальным — задача не из простых. Поделюсь с вами секретами его приготовления». Ярослав Галков, су-шеф French Bakery SeDelice



Тщательно выбирайте ингредиенты

Качество ингредиентов играет ключевую роль в приготовлении круассанов. Используйте только высококачественное сливочное масло с высоким содержанием жира, свежие яйца и муку высшего сорта. Масло должно быть холодным, но не замороженным, чтобы обеспечить правильное слоение теста.

Придерживайтесь правильной техники замеса теста

Замес теста — это процесс, требующий терпения. Следите за тем, чтобы тесто было эластичным. Для этого необходимо соблюдать пропорции ингредиентов и температуру теста во время замеса.

Помните, слоение — основа круассана.

Слоение — это то, что делает круассан настоящим. Тесто раскатывают и наслаивают, создавая многочисленные тонкие слои. Этот процесс называется «тураж» и требует нескольких повторений раскатывания и складывания теста. Важно давать тесту отдохнуть в холодильнике между этапами туража.

Соблюдайте температурный режим

Выпекание — это трудоёмкое дело, требующее внимания к деталям. Духовка должна быть предварительно разогрета до идеальной температуры (180 градусов), чтобы обеспечить равномерное поднятие и золотистую корочку. Время и температура выпекания могут варьироваться в зависимости от размера и формы выпечки.

Приготовление настоящего французского круассана — это процесс, который требует времени и практики, но, поверьте, результат того стоит. Следуя этим секретам и советам, вы сможете создать шедевр французской выпечки прямо у себя на кухне.

Рецепт классического круассана

Ингредиенты:

мука — 500 г;

сахар — 60 г;

соль — 10 г;

сухие дрожжи — 10 г;

молоко — 300 мл;

сливочное масло — 250 г;

меланж — два яйца, 10 мл молока и 1 г соли.

Приготовление:

Шаг 1. Тесто:

в большой миске смешайте муку, сахар, соль и дрожжи;

постепенно добавляйте молоко, замешивая тесто до однородной консистенции;

сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Шаг 2. Приготовление сливочного слоя:

разделите холодное сливочное масло на четыре части;

раскатайте каждую часть между двумя листами пергаментной бумаги до толщины около 1 см;

сложите все части масла вместе и сформируйте квадратный пласт.

Шаг 3. Слоение теста:

достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в прямоугольник;

положите сливочное масло в центр теста и сложите края теста, закрывая масло;

раскатайте тесто с маслом в прямоугольник, затем сложите его втрое, как письмо;

заверните тесто в плёнку и оставьте в холодильнике на 30 минут;

повторите процесс раскатывания и складывания ещё три раза, каждый раз охлаждая тесто в холодильнике в течение 30 минут.

Таким образом, у вас получится слоёное тесто. Можно использовать и покупное, но в таком случае в него также нужно добавлять масло.

Шаг 4. Формирование круассанов:

раскатайте тесто в большой прямоугольник толщиной около 0,5 см;

нарежьте тесто на треугольники;

сверните каждый треугольник, начиная с широкой стороны, формируя круассаны;

выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставьте их на один-два часа для подъёма.

Шаг 5. Выпекание:

разогрейте духовку до 180°C;

смажьте круассаны меланжем;

выпекайте круассаны 15-20 минут до золотистого цвета.