Роспотребнадзор заявил об единичных случаях листериоза в России в последние годы

В России в последние годы заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в РФ заболеваемость листериозом находится на низком уровне благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям. В прошлом году было исследовано около 120 тыс. проб мяса и продуктов его переработки, по микробиологическим показателям было выявлено около 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. 20 июля Центр по контролю за заболеваниями сообщил, что в США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасной болезни - листериоза. Инфекция зарегистрирована уже в 12 штатах, при этом большинство заболевших находятся на лечении в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на Восточном побережье США. Всего зарегистрировано 28 случаев. Листериоз является смертельно опасной болезнью для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.