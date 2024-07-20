Рецепт для похудения: солянка в мультиварке

Все знают солянку как густой жирный мясной суп. Разновидностей этого блюда много, и, как ни странно, у него есть даже диетический вариант. Его можно приготовить в мультиварке. Такая солянка имеет всего 82 ккал на 100 г.

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На шесть порций вам понадобится 190 г репчатого лука, 170 г моркови, 750 г помидоров, 350 г соленых огурцов, 150 г вареной колбасы, 150 г копченой колбасы, 280 г копченых сосисок, 150 г зеленых оливок без косточки, соль, перец по вкусу, лавровый лист, 600 мл мясного бульона, 20 г зелени и лимон для подачи.

Промойте помидоры, сделайте неглубокий крестообразный надрез, опустите в кипящую воду на 40–50 секунд. Далее переместите в холодную воду и остудите.

Очистите помидоры от кожицы, разрежьте пополам и уберите плодоножку. Отправьте в чашу блендера и измельчите. Измельченные помидоры протрите через сито, чтобы убрать остатки кожи и семечки.

Влейте в чашу мультиварки масло и запустите программу «жарка» или «выпечка». Погрейте пару минут. Затем нарежьте очищенный лук перьями, добавьте в чашу и обжарьте в течение нескольких минут.

Натрите морковь на крупной терке и отправьте к луку. Жарьте пару минут, помешивая.

Сосиски нарежьте кольцами, колбасу — соломкой, добавьте к овощам и жарьте еще несколько минут, помешивая. Соленые огурцы нарежьте соломкой, отправьте в чашу мультиварки, добавьте оливки. По желанию можно добавить рассол.

Влейте мясной бульон и измельченные помидоры. Поперчите и посолите, добавьте лавровый лист. Накройте крышкой и запустите программу «суп». Посыпьте рубленой зеленью. Блюдо готово!

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