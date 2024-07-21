Сколько можно есть майонеза в день

Каждый день человеку без вреда для здоровья можно употреблять не более одной столовой ложки майонеза. Об этом заявила доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Института биотехнологии и глобального здоровья Екатерина Вольнова.

© РИА Новости

В интервью РИА Новости эксперт уточнила, что столовая ложка – это примерно 25 граммов майонеза. В 100 граммах этого соуса содержится до 680 килокалорий, от четверти до трети суточной потребности человека.

Эксперт отметила, что последствия употребления высококалорийной пищи зависят от веса, возраста человека, его заболеваний, профессии и физической активности.

Ранее «СП» писала о том, что эксперт пояснил, как понять, что развивается болезнь Альцгеймера.