Бренд-шеф рассказал о самых популярных тортах россиян

В топ наиболее популярных рецептов у россиян вошли различные вариации чизкейка. Чаще всего выбирали рецепт десерта с голубикой — его отметили более 5 тысяч человек. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф медиаплатформы Food.ru Сергей Кузнецов.

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Также россияне отметили испанский чизкейк под названием «Сан-Себастьян», в котором, в отличие от классической версии, нет коржа. Десерт состоит из нежного сырного крема с румяной корочкой. Такой чизкейк подают во многих кафе и ресторанах, но приготовить его можно и дома: более 2 тысяч человек сохранили рецепт, чтобы порадовать себя и близких.

В список избранных тортов вошли и другие рецепты чизкейков: из маскарпоне со сгущенкой, с ягодной начинкой и творожный. Не менее популярными - более 5000 сохранений - стали постный брауни, «Красный бархат», миндальный торт и медовик на сковороде.

Эксперт также поделился рецептом простого торта — постного брауни. На его приготовление уйдет всего 35 минут. По его словам, понадобится: вода — 1 ст. (200 мл); пшеничная мука хлебопекарная — 260 г; сахар — 180 г; какао-порошок — 2,5 ст. л.; разрыхлитель теста — 1 ч. л.; соль — 0,3 ч. л.; растительное масло — 1 ст. (180 г) ванилин — 1 г.