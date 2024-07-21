Эксперты рассказали, почему следует избегать мяса в жаркие дни

В летние дни человек начинает сильно потеть, и ситуацию может усугубить употребление мяса. Эксперты рассказали, почему следует избегать этого продукта в жару.

© Чемпионат.com

Дело в том, что мясо содержит пурины. В основном они вырабатываются самим организмом и являются важным компонентом клеток. Однако пурины также усваиваются из пищи.

Мясо может усугубить потоотделение, вызвав неприятный запах пота — как раз из-за пуринов, которые помогают размножению бактерий. Поэтому следует отказаться от этого продукта, если не хотите источать неприятный запах.

Также следует ежедневно принимать душ и удалять волосы на теле. Дезодоранты тоже могут маскировать запах, но они не уменьшают количество пота и образование бактерий.