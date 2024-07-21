Как правильно сушить лекарственные травы

Чтобы сохранить целебные свойства растений, необходимо знать, как их правильно заготавливать и хранить.

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Как сообщает «Крестьянская жизнь.ру», собирать лекарственные травы можно только в экологически чистых местах. Идеально, если они будут выращены на собственном приусадебном участке.

Сбор следует проводить в сухую погоду, когда влаги на растениях нет. Так лучше сохранится аромат трав и их целебные свойства. Срезать надо только ту часть, которая нужна. Это поможет сберечь популяцию того или иного вида травы.

После сбора нужно начать как можно быстрее процесс сушки. Для этого хорошо подойдут бумажные пакеты, корзины или холщовые мешки, обеспечивающие циркуляцию воздуха. А вот использовать целлофановые пакеты не рекомендуется.

Также следует знать, что травы лучше собирать в период пика их активности. Время сушки зависит от типа травы, обычно это 1–2 недели.