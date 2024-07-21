Аналитики назвали самый популярный летний напиток у россиян

Чаще всего жители страны приобретают воду, доля её продаж составила 55%.

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Такие данные со ссылкой на специалистов «Контур.Маркета» приводит РИА Новости.

«На втором месте с долей продаж 29% находится газировка, на третьем — квас с 12%. Реже всего россияне покупают лимонад — 4%», — говорится в материалах исследования.



Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составляет 50 рублей, стоимость такого же объёма газировки — 93 рубля. Литровую бутылку кваса россияне могут купить в среднем за 96 рублей.