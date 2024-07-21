Кожица на шляпках маслят: что с ней делают опытные грибники

Во время грибного сезона в лесу всегда много маслят. Грибники их очень любят, поскольку собрать их не составляет труда. А вот перебрать и очистить маслята — это совсем другая история.

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Шляпка у маслят покрыта клейкой кожицей — это одна из особенностей этих грибов. При этом этот вид грибов сильно марает руки, оставляя на них черный маслянистый налет во время сбора и чистки.

После сбора грибов маслята нужно сразу же очистить, чтобы потом не возиться с ними. При этом грибники часто спорят, нудно ли убирать кожицу. Опытные грибники уверены, что в пленке грибов содержатся особые вещества, которые вызывают слабительный эффект. Поэтому кожу со шляпок лучше убирать.

Некоторые же утверждают, что с маленьких грибов кожицу убирать не надо. К тому же в маринаде и в супе грибы с кожицей выглядят симпатичнее.

На самом деле нет необходимости снимать пленку с грибных шляпок. Она не содержит в себе никаких вредных элементов и безопасна для здоровья, передают «Белновости».

Ранее ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ) заявили, что растущие на Урале трутовые грибы могут подавлять раковые клетки. Специалисты установили, что этот вид грибов богат антиоксидантами.