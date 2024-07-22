Как правильно выбрать торт

Торт - скоропортящийся продукт, и при его выборе нужно быть особенно внимательными, рассказала специалист Роспотребнадзора Александра Интересова. Десерты лучше всего приобретать в стационарных магазинах, где есть специальное оборудование. Сладости должны храниться при температуре от 2 до 6 градусов и строго в рамках срока годности.

Более того, приобретя торт, нужно как можно скорее доставить его к столу или в холодильник, чтобы сохранить не только его красоту, но и не отравиться. Подробно о том, как долго можно лакомиться десертом, мы писали здесь.

Отдавать предпочтение лучше товарам с натуральным составом, отмечает эксперт.