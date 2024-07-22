Названы эффекты от употребления овсяного молока

Диетологи объяснили, действительно ли овсяное молоко полезно для организма человека. Важно при покупке такого молока изучать этикетку, так как напитки разных брендов содержат разное количество питательных веществ.

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Вот что происходит с вашим организмом при употреблении овсяного молока.

Вы можете потреблять больше углеводов. Но содержание углеводов в овсяном молоке может различаться в зависимости от бренда. В ароматизированных сортах — около 15−20 г на стакан (250 мл), в неароматизированных — около 10−20 г.

Вы получите немного клетчатки. Некоторые бренды овсяного молока содержат клетчатку.

Вы не получите много белка. По сравнению с другими вариантами растительного молока в овсяном мало белка. Так, в одной чашке примерно 3−4 г этого вещества (в коровьем — до 12 г).

Будьте осторожны при целиакии или аллергии на орехи. Овсяное молоко может содержать глютен из-за способа его обработки.

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Овсяное молоко полезно для людей, избегающих молочных продуктов. Это касается веганов, вегетарианцев, тех, кто страдает непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты.

Вы можете получить минералы и кальций. Важно убедиться, что овсяное молоко обогащено кальцием и витамином А, D, перед покупкой. Иначе оно не станет хорошей заменой обычного молока.

У вас может произойти резкий скачок уровня сахара в крови. Овсяное молоко, если в нём мало белка и много углеводов, может вызвать такую реакцию. Это особенно проблематично, если у вас диабет. Часто в ароматизированных сортах со вкусом ванили и шоколада содержится более 15 г добавленного сахара. В качестве источника белка лучше употребляйте соевое и коровье молоко.

Употребление сахара может способствовать увеличению веса. Всё потому, что овсяное молоко с сахаром содержит дополнительные калории. Кроме того, в нём нет клетчатки или белка, которые бы притупляли реакцию сахара в крови или насыщали. Если вы хотите снизить или поддержать вес, то выбирайте марки овсяного молока с самым высоким содержанием белка и клетчатки.

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