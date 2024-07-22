Готовим простой чизкейк с яблоком

Во время похудения всегда хочется чего-нибудь сладкого, но не всегда есть время и желание заморачиваться блюдом. Вот простой рецепт чизкейка с яблоком, который можно приготовить всего за пять минут. При этом он не навредит фигуре — всего 100 ккал на 100 граммов.

На четыре порции вам потребуется три яблока, 500 г мягкого творога, 9 г ванильного сахара, шесть печенек и мята по желанию.

Промойте яблоки, уберите сердцевину и нарежьте кубиками. Печенье измельчите с помощью комбайна до состояния крошки. Творог смешайте с ванильной пастой или ванильным сахаром.

На дно стакана или пиалы выложите слой печенья, потом — слой ванильного творога, а сверху — порезанное яблоко. Блюдо готово! При подаче украсьте его листиком мяты.

Ранее сообщалось, что виноградно-яблочный десерт отлично подойдет на полдник или станет отличным дополнением на званом ужине. Это блюдо готовится очень быстро и просто. В нем всего 92 ккал на 100 граммов. Вот его рецепт.

До этого NEWS.ru раскрыл рецепт вкуснейшей гречки. Сочетание грибов и гречки является старинным рецептом, который был популярен даже среди российских царей. В те времена гречневая каша была основой русской кухни. Ее ели и богатые, и бедные люди, а выбор добавок к крупе зависел от финансового положения.