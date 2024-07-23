Какие овощи нельзя хранить в холодильнике

Хранить зелень, ягоды и овощи можно тремя способами: заморозка, сушка, консервация, — напоминает Яков Крестьянович.

Четвертый способ позволяет сохранить в холодильнике укроп, петрушку, щавель и т.д. примерно в течение 20 дней – опустить корешки в емкость с водой, то есть заставить холодильник букетиками. Обо всем этом знают все опытные сейфологи (от английского save – сохранить).

Но интересно вспомнить и необычные варианты, о которых частенько рассказывают мои студенты из сельской местности.

Известно, что картофель, свёклу и морковь, отправляя в зиму, пересыпают песком или древесными опилками, но не хуже сработают… рябиновые листья, сорванные с дерева (не поднимать с земли!). Ими пересыпают овощи. Бактерицидные свойства рябины не позволит плодам загнить, а еще вы заметите, что воздух в хранилище перестал быть затхлым.

Того же эффекта можно добиться, применяя природный антисептик — подсушенную хвою или луковую шелуху. Главное условие хранения – сухость окружающей среды!

Если картофель хранится в мешках, туда стоит внедрить несколько яблок – они лучше впитывают влагу. Кстати, луковой шелухой пересыпают яблоки и груши, если они лежат в ящиках.

Когда нет погреба или хранилища, находчивые люди роют в земле небольшую траншею, примерно с метр глубиной. Низ застилают ветками и соломой, сгружают урожай, сверху – снова солома и какой-нибудь полиэтилен для гидроизоляции. Все это устройство засыпают землей, правда, еще нужно позаботиться о вентиляции в виде трубы, прикрытой сверху колпачком от дождя. Под землей сглаживаются температурные скачки – в этом и смысл. Выглядит, разумеется, как полный архаизм! Такой сюжет, пожалуй, подойдет для кино про постапокалипсис.

Многие сорта капусты, в том числе и цветная, способны развиваться в темноте, как шампиньоны, и при относительно низкой температуре. Предположим, ваша капуста еще не созрела, а на носу уже заморозки. Попробуйте пересадить ее в вышеописанную траншею, снизу землей присыпать до нижних листьев, сверху прикрыть изоляцией. Через пару месяцев под снегом кочаны вырастут с лошадиную голову.

Знаете ли вы, что оптимальная температура для хранения помидоров должна быть немного выше +10 градусов? Как вы добьетесь таких условий – вопрос второй, но факт в том, что холодильник – не лучшее место для содержания свежих томатов, от излишнего холода они быстро теряют вкус.

Холодильник так же противопоказан и для картофеля.

Грибы нужно мыть исключительно перед готовкой. То, что осталось, лучше держать в бумажном пакете в холодильнике, добавив туда для верности несколько веточек антиоксидантной петрушки. Так может продолжаться до пяти дней.

Чеснок с дачи долго чувствует себя нормально хоть в холодильнике, хоть на балконе, но к середине зимы по-любому становится дряблым и начинает прорастать. Есть вариант: дольки чеснока в шелухе отправить в банку, присыпав мукой – и снова на холод.