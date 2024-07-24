Зачем бананам белая волокнистая часть под кожурой

Банан – один из самых популярных фруктов в мире, известный своим сладким вкусом и мягкой текстурой. Наверняка многие замечали белую волокнистую часть под кожурой, которая иногда остается на нем при его очистке. Что же это такое и зачем она нужна, расскажет "Рамблер".

Белая волокнистая часть, которую мы видим под кожурой банана, называется флоэмой. Она существует во всех сосудистых растениях, и банан не является исключением. Флоэма играет ключевую роль в жизни растения и выполняет несколько важных функций:

Транспортировка питательных веществ: доставляет сахара, синтезируемые в листьях во время фотосинтеза, к плодам, цветам и корням. Это позволяет банану накапливать энергию и питательные вещества, необходимые для его роста и развития.

доставляет сахара, синтезируемые в листьях во время фотосинтеза, к плодам, цветам и корням. Это позволяет банану накапливать энергию и питательные вещества, необходимые для его роста и развития. Распределение гормонов: участвует в транспортировке гормонов, которые регулируют рост и развитие растения. Эти гормоны помогают координировать различные физиологические процессы, включая цветение и плодоношение.

участвует в транспортировке гормонов, которые регулируют рост и развитие растения. Эти гормоны помогают координировать различные физиологические процессы, включая цветение и плодоношение. Поддержка структуры: волокна флоэмы придают растению дополнительную структурную поддержку, помогая удерживать его части в нужном положении.

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Когда мы очищаем банан, флоэма часто остается на фрукте из-за своей прочной связи с кожурой и мякотью. В зависимости от зрелости банана, флоэма может быть более или менее заметной. В спелых бананах она становится более мягкой и легко отрывается от мякоти, тогда как в менее спелых фруктах она может быть более жесткой и заметной.

Флоэма не только безопасна для употребления, но и содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения. Хотя она может не иметь особого вкуса, её присутствие в пище добавляет немного текстуры и питательных веществ.

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