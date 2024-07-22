Рецепты с арбузом: от заготовки на зиму до мороженого

Многие любят есть арбузы просто так. Попробуйте приготовить из них блюда! Делимся классическими и необычными рецептами из арбуза. По нашим пошаговым инструкциям вы сможете приготовить сок, сорбет, фруктовый лед, мармелад и даже замариновать арбузы.

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Сок из арбуза

Для приготовления сока из арбуза вам потребуются следующие ингредиенты:

арбуз — 1,5 кг;

сахар — 70 г;

сок лимона — 1 ч. л.

Подготовьте ингредиенты. Вымойте арбуз и отрежьте от него необходимую часть. Удалите из мякоти косточки. Уберите корочки. Поместите мякоть в чашу блендера на пару минут. Перелейте готовую смесь в подходящую емкость, туда же засыпьте сахар и вылейте лимонный сок. Поставьте на плиту, доведите до кипения, после этого варите еще минут 5–7. Перелейте сок в предварительно стерилизованную емкость и закройте крышкой. Дайте остыть и поместите в прохладное место.

Мармелад из арбуза

Вам понадобится для арбузного мармелада:

арбуз — 900 г;

сахарный песок — 4 ст. л.;

желатин — 30 г;

лимонная кислота — пара щепоток.

Арбуз нужно очистить от корок и косточек. Измельчите получившуюся мякоть погружным блендером до однородной массы. Процедите готовую смесь через сито. Так вы отделите сок от мякоти. Смешайте получившийся сок с желатином и оставьте минут на 20.

Тем временем возьмите пюре и отправьте на плиту. В ту же кастрюлю добавьте сахар, лимонную кислоту. Дождитесь первых пузырьков и добавьте разбухший желатин с соком. Доведите смесь до кипения. Не забывайте постоянно помешивать!

Снимите смесь с плиты, разлейте ее по формочкам. Остудите получившийся мармелад. На это уйдет пара часов. Затем отправьте формы в холодильник еще на 2–3 часа.

После этого арбузный мармелад можно извлекать из формочек. Но блюдо будет довольно неустойчивым. Оставьте его еще на пару часов, чтобы укрепилось.

Маринованные арбузы

Что нужно для этого необычного рецепта:

арбуз — 900 г.;

соль — 100 г;

сельдерей — 4 стебля;

чеснок — 5–6 зубчиков;

травы — по вкусу (например, пучок укропа);

уксус — 50 мл;

сахарный песок — 50 г;

перец горошком — 1 ч. л.;

приправы — по вкусу.

Возьмите большую емкость и отправьте туда ингредиенты для маринада: нарезанные на небольшие кусочки стебли сельдерея, соль и сахар, стебли трав, пропущенные через чеснокодавилку зубчики чеснока, уксус, любимые приправы, горошины перца. Залейте в ту же емкость 8 стаканов воды. Оставьте на пару минут.

Займемся арбузом: нарежьте его на аккуратные треугольники. Оставьте корку! Погрузите кусочки в маринад. Накройте пленкой, отправьте в холодильник и оставьте недели на две.

Сорбет из арбуза

Возьмите для этого рецепта:

арбуз без косточек и корок, нарезанный на кусочки;

сахарный песок;

лимон — для сока;

немного мяты для украшения (по желанию).

Количество ингредиентов регулируйте по своему вкусу.

Поместите нарезанный арбуз в миску для блендера или комбайн. Отправьте туда же сахар и сок лимона. Взбивайте смесь, пока масса не станет однородной. Если хотите, процедите получившуюся смесь через мелкое сито, чтобы убрать комочки и получить более ровную текстуру.

Залейте будущий сорбет в форму и отправьте в морозильник. Рекомендуем доставать заготовку каждый час. Перемешивайте будущий сорбет, мните его вилкой. Так в блюде не будут появляться крупные кристаллы льда. Повторить такую процедуру придется раза 3–4. Через примерно 5 часов сорбет будет готов. Украсьте его листьями мяты и подавайте.

Фруктовый лед из арбуза и киви

Возьмите для мороженого:

мякоть арбуза — 4 стакана;

минеральная вода с газом — 115 мл;

лайм — половина; мед — 3 ст. л.;

черника — горсть;

киви — 1–2 шт.;

сахар — по вкусу.

Нарежьте арбуз. Уберите корочки и косточки. Получившуюся мякоть отправьте в подходящую емкость, добавьте туда же сок лайма, мед и минералку. Смешайте до однородного пюре с помощью блендера.

При желании добавьте сахар. Разлейте массу по формам для мороженого, добавьте немного ягод, вставьте палочки и отправьте в морозилку на несколько часов. Важно: нужно, чтобы в форме еще оставалось место для других слоев. Поэтому заполняйте формы где-то на ¾ объема.

Пришло время киви. Очистите его от кожуры, разомните в пюре и смешайте с 15 миллилитрами воды. Вытащите арбузное мороженое из морозилки, залейте в форму пюре из киви. Держите мороженое в морозилке часов 5. Лучше оставить заготовку на ночь.

Совет: чтобы легко достать фруктовый лед из форм, опустите их на несколько секунд в теплую воду.