Необычное масло с грибами: простой рецепт для завтрака

Многие любят масло на завтрак, потому что это нежный и мягкий по консистенции продукт. В нем содержатся полезные для организма вещества. Однако помимо пользы, масло может быть еще и вкусным. Вот как его приготовить.

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Для этого возьмите 200 г шампиньонов, две луковицы, укроп по вкусу, 2 г соли и перец по вкусу. Промойте шампиньоны, нарежьте пластинками. Лук очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Обжарьте грибы с луком на сковороде, насыпьте соль и перец.

Далее пробейте приготовленные овощи блендером до однородной массы. В конце перемешайте ее со сливочным маслом. Отличное дополнение к завтраку готово!

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