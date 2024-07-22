Рецепт домашнего фраппе — холодного кофе с молочной пенкой и льдом

Чтобы порадовать себя холодным кофе, необязательно идти в ресторан или кафе. Рассказываем, как самостоятельно приготовить фраппе с нежной пенкой. Вам понадобятся блендер и 10 минут свободного времени.

Ингредиенты

Черный кофе — 200 мл

Молоко или сливки 10% — 100 мл

Лед

Сахар, сладкий сироп или другие топинги — по вкусу

Взбитые сливки для украшения — по желанию

Способ приготовления

Сварите кофе без добавления сахара. Когда он настоится и остынет до комнатной температуры, перелейте в чашу блендера.

Влейте молоко и, если хотите, добавьте сахар или сладкий сироп. Взбивайте до появления пышной пенки.

Заполните бокал льдом, залейте его кофейной пеной.

Вы можете украсить кофе взбитыми сливками, добавить молотую корицу или имбирь.

Домашний фраппе можно подавать к столу! Пейте холодным через соломинку.

Время приготовления — 10 минут.

Количество порций — 1 шт.

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