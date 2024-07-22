Готовим торт «Прага» по ГОСТу: классический рецепт шоколадного десерта
Торт «Прага» — настоящая находка для любителей шоколада. Рассказываем, как испечь нежный десерт самостоятельно по гостовскому рецепту.
Ингредиенты
Бисквит:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 115 г;
- какао — 25 г;
- сливочное масло — 40 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Крем:
- сливочное масло — 200 г;
- сгущенное молоко — 120 г;
- яйцо (желток) — 1 шт.;
- шоколад (горький) — 30 г;
- вода — 20 мл.
Покрытие:
абрикосовый джем — 2 ст. л.
Глазурь:
- шоколад (горький) — 100 г;
- сливки 15–20% — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
- Включите духовку на 180 градусов. Пока она будет разогреваться, мы приготовим смесь для бисквита.
- В глубокой миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. Просейте минимум два раза.
- Разбейте яйца, аккуратно отделив белки от желтков и перелив их в разные емкости.
- Всыпьте к желткам 100 г сахара. Взбейте венчиком до пышности и густоты.
- Сухим венчиком взбейте белки до образования пенки. В несколько присестов добавьте остатки сахара, не переставая взбивать. Смесь должна затвердеть до состояния пиков.
- Добавьте белковую пену к взбитым желткам, тщательно перемешайте. Затем всыпьте мучную смесь, перемешивайте до однородности.
- Растопите масло (в микроволновке или на водяной бане) и влейте в тесто. Перемешайте.
- Далее подготовьте форму для торта (диаметр 20–22 см). Дно стоит застелить бумагой для выпекания. Сверху выложите тесто.
- Готовьте бисквит в духовке 40 минут. Затем извлеките из формы и оставьте остывать на решетке.
- Переходим к крему. Смешайте в сотейнике воду и яичный желток, затем влейте сгущенку и тщательно перемешайте.
- Варите смесь на слабом огне, не доводя до кипения, пока она не загустеет до консистенции вареной сгущенки. Затем оставьте остывать, время от времени помешивая.
- В отдельной емкости взбейте до пышности размягченное масло.
- Шоколад растопите, влейте в масло и перемешайте, затем порционно вбейте остывший сироп.
- Поделите бисквит на три коржа. Первый слой покройте 1/2 частью крема. Сверху выложите второй корж, покройте остатками крема. Наконец, накройте торт третьим коржом, покройте его тонким слоем джема. Дайте торту подсохнуть на решетке (под нее стоит подстелить бумагу для выпекания).
- В отдельной емкости соедините измельченный шоколад и сливочное масло, растопите. Покройте торт глазурью, разравнивая ее с помощью лопатки.
- Уберите десерт в холодильник минимум на два часа.
Домашний торт «Прага» можно подавать к столу!