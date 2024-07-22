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Готовим томатный сок дома: простой рецепт полезного напитка

Томатный сок выводит из организма токсины, полезен для печени и всего желудочно-кишечного тракта. Как приготовить этот отличный напиток своими руками? Читайте наш простой рецепт томатного сока.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1,5 кг;
  • соль — 10–15 г;
  • сахар — 10 г

Способ приготовления

  1. Как следует вымойте томаты, удалите плодоножки.
  2. Разрежьте помидоры на четвертинки и отправьте в блендер. Нужно сделать из томатов однородное пюре.
  3. При желании процедите томатное пюре через сито, чтобы удалить оставшиеся семечки.
  4. Посолите пюре, добавьте в него сахар, переложите смесь в подходящую кастрюлю.
  5. Отправьте эту кастрюлю на плиту. Варите на среднем огне до закипания.
  6. После — еще минут 15. В горячем виде разлейте по предварительно стерилизованным банкам. Закрутите и храните в холодильнике или другом прохладном месте.

Вот дополнительная информация о домашнем томатном соке:

  • калорийность — 30 ккал на 100 мл.;
  • время приготовления — около 30 минут.
Еда