Как определить, что арбуз плохого качества

Во второй половине лета россияне активно начинают скупать арбузы. Это одна из любимейших ягод: сочная, вкусная. Можно наесться и напиться. Однако надо знать важный признак, который говорит о том, что арбуз не стоит покупать.

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Ни в коем случае не покупайте разрезанные арбузы. Это касается всех фруктов, продаваемых на рынках и в магазинах. Разрезанные арбузы и дыни могут быть опасны для здоровья.

При хранении ягоды на открытом воздухе в мякоти плодов развиваются болезнетворные микроорганизмы. Не стоит забывать, что к таким плодам люди прикасаются руками, и не всегда чистыми, передают «Белновости».

Ранее бывший врач-реаниматолог и терапевт Андрей Звонков рассказал, что содержащиеся в ранних арбузах нитраты могут привести к появлению гастрита или других проблем с ЖКТ. По его словам, симптомом такого отравления может стать повышение температуры.

До этого заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заметил, что арбузы стоит покупать не раньше середины июля. По его словам, при выборе стоит покупать те ягоды, которые издают глухой звук при постукивании.