Не только ягоды и фрукты: три необычных вида варенья

Клубничное, персиковое, вишневое... Эти виды варенья невероятно популярны. А как насчёт чего-то более оригинального? Попробуйте приготовить, родные и друзья будут приятно удивлены:

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Из сельдерея

По-настоящему летнее варенье с нежным вкусом и ароматом свежести. Понадобится: 350 г. сельдерея, по одной штуке лимона и лайма, 250 г. обычного сахара и пакетик ванильного;

Стебли сельдерея необходимо очистить, вымыть и убрать из них волокна. Цитрусовые вымыть, разрезать, убрать косточки, но кожуру не срезать. Три ингредиента измельчаем в блендере и перекладываем смесь в кастрюлю. Засыпаем обоими видами сахара, доводим до кипения, затем оставляем на час, а после продолжаем варить до готовности. В завершении раскладываем варенье в баночки.

Огуречное

Супер-простой рецепт варенья, для которого рекомендуется взять слегка перезревшие огурцы. Понадобится 1 кг огурцов и 500 г. мёда. Огурцы моем, чистим, режем на дольки и убираем семена, Далее режем кубиками, складываем в кастрюлю и заливаем мёдом. Перемешиваем, ставим в холодильник на 2-6 часов, чтобы смесь дала сок. Ставим на огонь, доводим до кипения, а после варим на самом маленьком огне ещё несколько часов, помешивая до тех пор, пока жидкость не выпарится, а огурцы не приобретут прозрачный цвет. Готовое варенье перекладываем в банки и даём остыть. После охлаждения его уже можно употреблять.

Из лепестков роз

Очень красивое по цвету и необычное по вкусу варенье. Для его приготовления понадобится 500 г. лепестков красных или розовых роз, стакан воды, 1,5 кг сахара и половина лимона.

Необходимо снять лепестки с роз, удалив белые их части снизу. Далее лепестки мелко нарезаются, смешиваются с сахаром, складываются в кастрюлю и оставляются в прохладном месте на двое суток. Из оставшегося сахара и лимонного сока варим сироп. Добавляем в сироп засахаренные лепестки роз и варим варенье до готовности.