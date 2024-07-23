Биолог рассказал о пользе грибов

Биолог Павел Глазков рассказал о пользе грибов.

«Для того, чтобы получить все питательные вещества из грибов, необходимо грибы предварительно перед варкой или жаркой заморозить, прямо в морозильную камеру убрать, где они немного полежат и замёрзшая вода хитиновую оболочку разорвёт», — заявил эксперт в беседе с Петербург2.



По словам специалиста, грибы являются сверхпитательным и очень полезным продуктом — в них содержится много белка и витаминов.

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