Экзотическая пища: стоит ли пробовать личинок и жареных кузнечиков

Многие россияне, отправляясь в туристические поездки по южным странам, хотят попробовать местную кухню. Почему не стоит увлекаться экзотическими продуктами, «Клопс» рассказала врач-диетолог Марина Степаненко.

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Всё, что не растёт и не водится у нас в России, нашему желудку может не понравиться, обратила внимание доктор. Любые новые продукты нужно пробовать аккуратно: никогда нельзя исключать индивидуальную реакцию, в том числе аллергию.

«Например, жареные кузнечики, жуки, личинки или лягушки — попробовав кусочек, мы не отравимся, но это не будет для нас хорошо», — прокомментировала диетолог.



Коренные жители в каждой стране имеют особенности ферментной системы, которая позволяет переваривать и усваивать даже сушёных скорпионов.

«Всегда думайте, что вы кладёте в рот и какую пользу принесёт та или иная пища. Например, питательные вещества того же кузнечика наш организм просто не усвоит, так не умеет их переваривать», — подытожила диетолог.



Врач рекомендует придерживаться тех продуктов, с которыми привычно справляется организм. По её словам, человек хорошо переваривает пищу, выращенную в регионе, где сам проживает. Это касается и фруктов.

«Если хочется попробовать дуриан или джек-фрукт, то только кусочек, чтобы разнообразить вкусовые впечатления. В основной рацион всё же должны входить яблоки, груши или арбуз», — подытожила врач.



Доктор перечислил полезные свойства арбуза и дыни.