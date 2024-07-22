Как правильно пить кофе: два важных правила

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. К слову, он очень даже может быть полезен для организма, если потреблять его правильно. О главных правилах, которые помогут извлечь пользу из чашки кофе, рассказал доктор Саурабх Сетхи.

© Unsplash

Во-первых, не стоит добавлять в него сахар, который при попадании в организм не лучшим образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а именно – перегружает ее.

Какие лекарства нельзя принимать вместе

Во-вторых, если уж пить кофе, то только натуральный, а не растворимые порошки. В последних содержатся пестициды, которые повышают риск развития заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и даже рака.

Натуральный кофе без всевозможных добавок, в том числе сахара, – действительно полезный напиток. Он повышает настроение, улучшает работу сердца, предотвращает развитие сахарного диабета и болезни Паркинсона.

Ранее «Рамблер» рассказывал о привычках, которые убивают челюсть и зубы.