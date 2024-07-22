Как можно применить гвоздику в хозяйстве

Многие маринованные грибы и овощные закрутки готовят с добавлением гвоздики. Кроме того, ее втыкают в луковицу при приготовлении других различных блюд. Однако эта пряность может быть полезна и при решении других задач.

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Так, гвоздика помогает отпугивать насекомых. Несколько бутончиков гвоздики в ящике с крупами или мукой защитят продукт от пищевой моли и жучков.

Кроме того, гвоздика — это хороший ароматизатор. Воткните ее в сочный фрукт (лимон, яблоко, апельсин) и оставьте в помещении на несколько дней.

Гвоздику можно применять и в выпечке. Для этого измельчите ее в ступке. В маленькую кастрюльку добавьте немного воды и проварите пряность.

Ранее сообщалось, что хрен является многолетним растением, широко использующимся в кулинарии и медицине. Он богат витаминами С, В1, В2, РР, калием, кальцием, фосфором, железом и другими полезными веществами. Хрен наделен противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным действиями. Кроме того, он способствует улучшению пищеварения и повышению аппетита.

До этого врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что в хрене много эфирных веществ с антибактериальными свойствами под названием фитонциды. По ее словам, он давно применяется в народной медицине, в том числе для лечения ОРВИ и кашля.