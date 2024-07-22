Готовим томатный сок дома: простой рецепт полезного напитка
Томатный сок выводит из организма токсины, полезен для печени и всего желудочно-кишечного тракта. Как приготовить этот отличный напиток своими руками? Читайте наш простой рецепт томатного сока.
Ингредиенты
- Помидоры — 1,5 кг;
- соль — 10–15 г;
- сахар — 10 г
Способ приготовления
- Как следует вымойте томаты, удалите плодоножки.
- Разрежьте помидоры на четвертинки и отправьте в блендер. Нужно сделать из томатов однородное пюре.
- При желании процедите томатное пюре через сито, чтобы удалить оставшиеся семечки.
- Посолите пюре, добавьте в него сахар, переложите смесь в подходящую кастрюлю.
- Отправьте эту кастрюлю на плиту. Варите на среднем огне до закипания.
- После — еще минут 15. В горячем виде разлейте по предварительно стерилизованным банкам. Закрутите и храните в холодильнике или другом прохладном месте.
Вот дополнительная информация о домашнем томатном соке:
- калорийность — 30 ккал на 100 мл.;
- время приготовления — около 30 минут.