Томленные в масле с итальянскими травами помидоры черри — пошаговый рецепт
Если у вас подоспел урожай «вишневых» помидоров, предлагаем приготовить из них изысканную закуску. Подготовили для вас пошаговый рецепт томатов черри, томленных в духовке в масле с итальянскими травами.
Ингредиенты:
- томаты черри — 300 г;
- масло оливковое — 120 мл;
- смесь сушеных итальянских трав — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кайенский перец — ½ ч. л.;
- соль мелкого помола — по вкусу.
Томаты отделить от плодоножек, промыть и дать им обсохнуть на бумажном полотенце. В сотейнике смешать масло с приправами и специями, держать на среднем огне 5 минут. Помидоры выложить в небольшую глубокую форму для запекания, залить маслом и томить в разогретой духовке 15–20 минут.
Помидоры черри, томленные в оливковом масле и итальянских травах по такому рецепту, можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве подгарнировки к свиным и говяжьим стейкам.
- Калорийность на 100 г: 268,62 ккал.
- БЖУ: 0,7/27,49/4,56.
- Время приготовления: 25 минут.