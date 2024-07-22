Томленные в масле с итальянскими травами помидоры черри — пошаговый рецепт

Если у вас подоспел урожай «вишневых» помидоров, предлагаем приготовить из них изысканную закуску. Подготовили для вас пошаговый рецепт томатов черри, томленных в духовке в масле с итальянскими травами.

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Ингредиенты:

томаты черри — 300 г;

масло оливковое — 120 мл;

смесь сушеных итальянских трав — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кайенский перец — ½ ч. л.;

соль мелкого помола — по вкусу.

Томаты отделить от плодоножек, промыть и дать им обсохнуть на бумажном полотенце. В сотейнике смешать масло с приправами и специями, держать на среднем огне 5 минут. Помидоры выложить в небольшую глубокую форму для запекания, залить маслом и томить в разогретой духовке 15–20 минут.

Помидоры черри, томленные в оливковом масле и итальянских травах по такому рецепту, можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве подгарнировки к свиным и говяжьим стейкам.