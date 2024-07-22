Что выпить вместо кофе: пять лучших альтернатив

Если вы предпочитаете заряжаться энергией без побочных реакций, таких как беспокойство, бессонница или проблемы с животом, вам повезло: существует множество альтернатив кофе, способных скрасить ваш день. И что самое приятное, многие из них также приносят пользу здоровью.

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Как кофе влияет на организм?

Кофеин — это природный стимулятор, который воздействует на мозг и нервную систему, повышая бдительность и снимая усталость. По этим причинам он очень хорош, когда вы хотите чувствовать себя или оставаться бодрым. И, конечно, кофе действительно полезен для здоровья. Но он может быть и коварным: примерно через 15—30 минут после употребления кофе многие люди испытывают страшный кофеиновый коллапс — резкое снижение заряжающего эффекта, что приводит к усталости, а это совсем не то, чего вы хотите!

«Передозировка кофеина может вызвать ряд неприятных последствий для тела и психики. Среди наиболее распространенных — повышенная нервная возбудимость, изжога и плохое качество сна. Это особенно актуально, если вы пьете кофе натощак — что, признаться, многие из нас регулярно делают, — потому что кофеин стимулирует клетки желудка выделять соляную кислоту, способствующую пищеварению, которая может быть вредной без присутствия пищи. Потребление слишком большого количества кофеина также может снизить способность организма стабилизировать уровень кортизола и мелатонина, что, в свою очередь, может привести к хроническому стрессу и помешать нам высыпаться», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.



Вот некоторые из лучших альтернатив кофе, которые либо более полезны для здоровья, либо содержат меньше кофеина, либо вообще не содержат его.

Матча

Считайте, что матча — супермощный зеленый чай: это листья того же растения, просто выращенные и употребляемые немного по-другому. Матча традиционно выращивается в тени, что позволяет растению вырабатывать больше богатых антиоксидантами и аминокислотами соединений, а затем измельчается и смешивается с водой, а не заваривается.

«Поскольку вы потребляете цельный лист растения, вы получаете больше вышеупомянутых преимуществ зеленого чая. Это означает, что вы также получаете больше кофеина, чем в обычном зеленом чае: в одной чашке матча содержится около 70 мг кофеина против обычны× 35 мг в зеленом чае. Тем не менее, это намного меньше, чем в одной чашке кофе, и не забывайте, что вы также получаете балансирующие преимущества L-теанина», — рассказывает Елена.



Йерба Мате

Этот традиционный южноамериканский напиток — отличная альтернатива кофе, но учтите, что в нем содержится лишь немного меньше кофеина, чем в кофе. Однако другие преимущества мате слишком велики, чтобы их игнорировать. Листья Ilex paraguariensis известны своими мочегонными и очищающими свойствами, а также высоким содержанием полифенолов и природных антиоксидантов.

«Мате обладает прекрасными стимулирующими свойствами, улучшает память и концентрацию внимания. Некоторые исследования показали, что по своим антиоксидантным свойствам он очень похож на зеленый чай. Кроме того, в нем содержатся витамин С, тиамин, рибофлавин, витамин В6, калий, кальций, магний, фосфор, марганец и железо в незначительных количествах. Кроме того, было установлено, что он потенциально улучшает спортивные результаты и даже может помочь организму сжигать жир», — подчеркивает Елена.



Гуарана

Вы можете знать гуарану как активный растительный экстракт, содержащийся во многих энергетических напитках, но она родом из бассейна Амазонки и употреблялась в Бразилии на протяжении веков. И хотя в ней содержится большое количество кофеина, она также обладает массой полезных свойств благодаря противовоспалительным соединениям, антиоксидантам и полифенолам природного происхождения.

«Гуарана содержит теофиллин и теобромин (также найденный в шоколаде), которые создают синергетический эффект, повышающий когнитивную работоспособность. Кроме того, было доказано, что соединения в гуаране замедляют рост раковых клеток, помогают регулировать уровень холестерина, облегчают боль и способствуют антивозрастному эффекту. Она даже может уменьшить обильные менструальные кровотечения и лечить расстройства пищеварения», — убеждает нутрициолог.



Грибной кофе

«Вкус кофе и польза адаптогенных грибов? Да, пожалуйста. Грибной кофе обычно содержит молотый кофе, дополненный лекарственными грибами, такими как чага и кордицепс, для дополнительного усиления адаптогенного эффекта, и, что самое приятное, большинство грибных кофе содержат вдвое меньше кофеина, чем традиционные зерновые сорта», — уверяет Елена.



А еще он настолько вкусен, что вы, скорее всего, даже не заметите грибов. Возможные преимущества адаптогенов, содержащихся в грибах, включают повышенную устойчивость к стрессу, улучшение иммунной функции и когнитивных способностей. Кроме того, грибы содержат такие минералы, как калий, селен, фосфор и магний, а также витамины группы В и антиоксиданты.

Горячая вода с лимоном

Ладно, ладно, этот способ прост, но, как мы все знаем, иногда простота лучше всего. В любом случае, питье горячей воды с лимоном по утрам — это любимый ритуал детоксикации, который может стать идеальной заменой привычной утренней чашке кофе.