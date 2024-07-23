Фенхель: что это за трава и почему ее рекомендуют для похудения

Всем известно, что во время похудения необходимо соблюдать рацион. Однако недостаточно убрать из него вредные продукты. Нужно еще добавить те, что смогут повлиять на пищеварительную систему.

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В Испанском фонде питания назвали траву, которая поможет изменить пищеварение и поспособствует избавлению от лишних килограммов. Это растение ускорит процессы переваривания пищи. Речь пойдет о фенхеле.

"Фенхель очень полезен для тех, кто придерживается диет для похудения, поскольку ускоряет процесс переваривания жирной пищи", — рассказали испанские эксперты.



Фенхель при этом имеет мочегонное действие. Это значит, что жидкость не будет задерживаться в организме, что тоже важно для худеющих.

Эксперты советуют употреблять корень, семена и листья фенхеля. В семенах содержится эфирное масло, насыщенное анетолом. Их можно добавлять в чай. В корнях и листьях есть кумарины и флавоноиды, важные для человеческого организма.

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