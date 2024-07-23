Как выбрать мороженое, которое не навредит здоровью и фигуре

Несмотря на то что мороженое продается круглый год, именно в жару оно становится десертом №1 для сладкоежек и не только. Консультант по питанию, доктор медицинских наук Крис Мор, рассказал, как минимизировать риски при употреблении мороженого. Для начала важно обращать внимание на состав.

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«Ищите варианты с низким содержанием сахара. Некоторое фруктовое мороженое может быть подслащенным искусственными подсластителями, которые могут быть предпочтительнее для снижения калорийности, но их следует употреблять в умеренных количествах», — объяснил эксперт в интервью Parade.



Также обратите внимание на размер порции.

«Мороженое меньшего размера может помочь снизить потребление калорий и при этом доставить вам удовольствие от сладкого лакомства», — считает доктор Мор.



Кроме того, вы можете утолить свою тягу к холодным десертам полезными альтернативными вариантами. Например, приготовить домашнее мороженое на греческом йогурте с натуральными ягодами: так в мороженом будет больше белка и меньше добавленного сахара без ущерба для аромата.