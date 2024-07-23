Рецепт маринованных огурцов с зеленью

Маринованные огурцы с зеленью
Чтобы сделать вкус маринованных огурцов более ярким и насыщенным, в рассол можно добавить много свежей зелени. Расскажем, как это сделать правильно.
Ингредиенты:
- Огурцы — 2,5 кг;
- Вода — 1 л;
- Столовый уксус 9% — 1 ст;
- Соль (не йодированная) — 1/4 ст;
- Свежие укроп, петрушка — по 2 пучка,
- Свежий чеснок — 6 долек.
В кастрюлю выливаем воду, всыпаем соль и доводим до кипения. После этого вливаем уксус, перемешиваем и выключаем огонь. Огурцы, петрушку и укроп необходимо промыть, перебрать. Зелень обсушить бумажным полотенцем. У огурцов вырезать все подпорченные места. На дно простерилизованной банки укладываем зелень и чеснок, затем плотно закладываем в банку огурцы. Если плоды слишком большие, их можно порезать на куски. Сверху снова укладываем петрушку, укроп и чеснок. Заливаем банку маринадом и закатываем крышкой.
Огурцы, маринованные с зеленью, можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в зимние салаты. Например, в оливье, приготовленный по классическому советскому рецепту.
- Калорийность на 100 г: 20 ккал;
- БЖУ: 1/0,2/3,5;
- Время приготовления: 30 минут.