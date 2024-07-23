Рецепт малосольных огурцов в пакете

Планируете засолить огурцы, а подходящей банки под рукой нет? Не беда: полноценной заменой стеклянной таре станет простой полиэтиленовый пакет. Рассказываем, как приготовить идеальные малосольные огурцы в пакете. Чтобы сделать хрустящую закуску, потребуется всего четрые часа.
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг;
- Укроп — пучок;
- Чеснок — 2–4 зубчика;
- Соль — 1 ст. л;
- Сахар — ½ ч. л. или 1 ч. л. по вкусу;
- Перец горошком — 3–5 шт.
Способ приготовления
Тщательно промойте и обсушите овощи и укроп.
У огурцов удалите кончики. Зелень нашинкуйте. Зубчики чеснока очистите и мелко нарежьте.
Сложите измельченные овощи и зелень в полиэтиленовый пакет. Он должен быть чистым и целым.
Добавьте оставшиеся ингредиенты. Завяжите пакет и хорошо встряхните. Чем лучше и дольше вы будете трясти, тем лучше перемешаются ингредиенты.
Дайте огурцам настояться при комнатной температуре в течение четырех часов.
Хрустящие малосольные огурцы в пакете готовы!
- Время приготовления — 4 часа 10 минут;
- Калорийность — 20 ккал на 100 г.
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