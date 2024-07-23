Рецепт малосольных огурцов в пакете

Планируете засолить огурцы, а подходящей банки под рукой нет? Не беда: полноценной заменой стеклянной таре станет простой полиэтиленовый пакет. Рассказываем, как приготовить идеальные малосольные огурцы в пакете. Чтобы сделать хрустящую закуску, потребуется всего четрые часа.

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Ингредиенты

Огурцы — 1 кг;

Укроп — пучок;

Чеснок — 2–4 зубчика;

Соль — 1 ст. л;

Сахар — ½ ч. л. или 1 ч. л. по вкусу;

Перец горошком — 3–5 шт.

Способ приготовления

Тщательно промойте и обсушите овощи и укроп.

У огурцов удалите кончики. Зелень нашинкуйте. Зубчики чеснока очистите и мелко нарежьте.

Сложите измельченные овощи и зелень в полиэтиленовый пакет. Он должен быть чистым и целым.

Добавьте оставшиеся ингредиенты. Завяжите пакет и хорошо встряхните. Чем лучше и дольше вы будете трясти, тем лучше перемешаются ингредиенты.

Дайте огурцам настояться при комнатной температуре в течение четырех часов.

Хрустящие малосольные огурцы в пакете готовы!

Время приготовления — 4 часа 10 минут;

Калорийность — 20 ккал на 100 г.

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