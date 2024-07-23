Омлет в пакете — полезный завтрак без жарки

Приготовить омлет можно разными способами — в духовке, на сковороде, в пароварке. Сегодня поделимся еще одним рецептом омлета, который готовится в пакете.

Ингредиенты:

куриные яйца — 3 шт.;

молоко 3,2% — ¼ ст.;

соль — по вкусу;

растительное масло — ¼ ч. л.

Венчиком взбиваем яйца, молоко и соль. Полиэтиленовый пакет смазываем изнутри маслом, выливаем туда смесь и плотно завязываем так, чтобы внутри не осталось лишнего воздуха. В кастрюле кипятим достаточное количество воды и опускаем туда пакет с омлетом. Пакет не должен касаться стенок и дна кастрюли. Варим на среднем огне в течение 10–15 минут, постоянно поворачивая пакет ложкой, чтобы он равномерно прогрелся со всех сторон. Готовый омлет вытаскиваем из пакета ложкой и подаем со свежей зеленью и хлебом.

Калорийность на 100 г: 135,95 ккал.

БЖУ: 9,84/9,51/1,81.

Время приготовления: 20 минут.

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