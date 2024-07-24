Нужно ли стучать по шляпке гриба в лесу: вот что говорят опытные грибники

В лесу под Калининградом снова обнаружили гриб, который в народе называют «щупальцами дьявола». Об удивительной находке Елена Устинова рассказала в сообществе «Грибы и грибники Калининградской области».

«Когда первый раз его встретила, была удивлена — настолько неестественный запах. Практически как у весёлки, но более нежный. Слабый аромат разложившейся плоти», — поделилась автор поста.

Гриб на этом же месте калининградка наблюдает уже почти четыре года, только в прошлом сезоне его не встречала. По её словам, такую редкость следует искать в еловом лесу. «Щупальца» не ядовиты, их даже можно употреблять в пищу.

В 2023 году лесной деликатес обнаружил другой грибник. По мнению эксперта Николая Смирнова, «щупальца дьявола» можно найти в лесу не чаще раза в году.