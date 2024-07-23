Рецепт маринованных огурцов без уксуса

Собираетесь мариновать огурцы, а столового уксуса под рукой нет? Не спешите идти в магазин. Лимонная кислота, наверняка имеющаяся в хозяйстве, идеально подходит для маринада. Делимся простым пошаговым рецептом хрустящих огурцов, маринованных без уксуса.

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Лимонная кислота — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 2 зонтика

Листья вишни и смородины — 4 шт.

Перец горошком — 3–5 шт.

Гвоздика — 2-3 шт.

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы хорошо промойте, удалите кончики.

На дно стерилизованной банки выложите промытые листья вишни и смородины, укроп, гвоздику и перец. Чеснок очистите, нарежьте тонкими ломтиками и также пересыпьте в банку.

Вертикально выложите огурцы в банку как можно плотнее друг к другу.

Залейте огурцы кипятком, оставьте на 15 минут.

Слейте воду из-под огурцов в чистую кастрюлю. Следом добавьте еще немного (1 стакан) воды и доведите до кипения.

После закипания всыпьте в воду сахар и соль, перемешайте, кипятите три минуты.

Всыпьте в банку с огурцами лимонную кислоту. Следом влейте горячий маринад.

Закатайте банку, переверните, заверните в полотенце и оставьте остывать при комнатной температуре.

Огурцы, маринованные без уксуса, готовы! Храните заготовки в холодильнике.

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