Рецепт маринованных огурцов без уксуса: идеальная хрустящая закуска
Собираетесь мариновать огурцы, а столового уксуса под рукой нет? Не спешите идти в магазин. Лимонная кислота, наверняка имеющаяся в хозяйстве, идеально подходит для маринада. Делимся простым пошаговым рецептом хрустящих огурцов, маринованных без уксуса.
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Вода — 1 л
- Лимонная кислота — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 2 зонтика
- Листья вишни и смородины — 4 шт.
- Перец горошком — 3–5 шт.
- Гвоздика — 2-3 шт.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
Огурцы хорошо промойте, удалите кончики.
На дно стерилизованной банки выложите промытые листья вишни и смородины, укроп, гвоздику и перец. Чеснок очистите, нарежьте тонкими ломтиками и также пересыпьте в банку.
Вертикально выложите огурцы в банку как можно плотнее друг к другу.
Залейте огурцы кипятком, оставьте на 15 минут.
Слейте воду из-под огурцов в чистую кастрюлю. Следом добавьте еще немного (1 стакан) воды и доведите до кипения.
После закипания всыпьте в воду сахар и соль, перемешайте, кипятите три минуты.
Всыпьте в банку с огурцами лимонную кислоту. Следом влейте горячий маринад.
Закатайте банку, переверните, заверните в полотенце и оставьте остывать при комнатной температуре.
Огурцы, маринованные без уксуса, готовы! Храните заготовки в холодильнике.
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