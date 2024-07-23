Готовим шашлык из свиной шеи: быстрый рецепт любимой закуски
Лето — пора пикников и шашлыков. Как сделать это ароматное и вкусное блюдо? Делимся легким рецептом шашлыка из свиной шеи — попробуйте приготовить самостоятельно мясную закуску.
Ингредиенты
- Свиная шея — 1 кг
- Репчатый лук — 3 средние луковицы
- Чеснок — 5 зубчиков
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Соевый соус — для маринада
- Масло растительное — для смазывания
Способ приготовления
Свинину вымойте, промокните и нарежьте ровными квадратами. Желательно, чтобы их толщина была примерно три сантиметра.
Лук нарежьте полукольцами.
Для маринада смешайте лук, пропущенный через пресс чеснок, соль, любимые приправы и перец. Залейте небольшим количеством масла и соевого соуса.
Положите мясо в маринад, хорошо перемешайте. Затем емкость с маринадом и мясом надо накрыть пленкой и отправить в холодильник. Мясо можно использовать уже через четыре-пять часов, но лучше оставить на сутки. Чем дольше вы держите мясо, тем более сочным оно становится.
Запекайте с луком. Можно еще добавить помидоры.
Шашлык готовьте на углях или гриле, иногда переворачивая и смазывая маслом.
Подавайте готовый шашлык горячим с соусом, овощным салатом или картофелем. Приятного аппетита!
Делимся интересной информацией о шашлыке из свиной шеи:
- калорийность — 280 ккал на 100 мл;
- время приготовления — от 4 часов до 1–2 суток (зависит от того, как долго оставить мясо мариноваться).
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