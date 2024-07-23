Готовим шашлык из свиной шеи: быстрый рецепт

Лето — пора пикников и шашлыков. Как сделать это ароматное и вкусное блюдо? Делимся легким рецептом шашлыка из свиной шеи — попробуйте приготовить самостоятельно мясную закуску.

Ингредиенты

Свиная шея — 1 кг

Репчатый лук — 3 средние луковицы

Чеснок — 5 зубчиков

Соль, приправы, перец — по вкусу

Соевый соус — для маринада

Масло растительное — для смазывания

Способ приготовления

Свинину вымойте, промокните и нарежьте ровными квадратами. Желательно, чтобы их толщина была примерно три сантиметра.

Лук нарежьте полукольцами.

Для маринада смешайте лук, пропущенный через пресс чеснок, соль, любимые приправы и перец. Залейте небольшим количеством масла и соевого соуса.

Положите мясо в маринад, хорошо перемешайте. Затем емкость с маринадом и мясом надо накрыть пленкой и отправить в холодильник. Мясо можно использовать уже через четыре-пять часов, но лучше оставить на сутки. Чем дольше вы держите мясо, тем более сочным оно становится.

Запекайте с луком. Можно еще добавить помидоры.

Шашлык готовьте на углях или гриле, иногда переворачивая и смазывая маслом.

Подавайте готовый шашлык горячим с соусом, овощным салатом или картофелем. Приятного аппетита!

Делимся интересной информацией о шашлыке из свиной шеи:

калорийность — 280 ккал на 100 мл;

время приготовления — от 4 часов до 1–2 суток (зависит от того, как долго оставить мясо мариноваться).

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