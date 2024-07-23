Как приготовить острые маринованные огурцы: пошаговый рецепт
Любите пикантные закуски с остринкой? Тогда попробуйте острые маринованные огурцы! Делимся пошаговым рецептом овощного угощения с перцем чили.
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Перец чили (небольшой) — 2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус столовый 9% — 2 ст. л.
- Листья вишни и смородины, мята, хрен и другая зелень — по вкусу
Способ приготовления
Огурцы хорошо промойте. Удалите кончики. Замочите овощи на два часа в холодной воде.
Стерилизуйте банки. Затем выложите на дно зелень и нарезанный ломтиками зубчик чеснока.
Вертикально выложите огурцы в банки как можно плотнее друг к другу. Между ними вставьте перчики.
В сотейнике доведите до кипения 1 л воды. Добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте. Следом влейте уксус, снова перемешайте и снимите с огня.
Залейте огурцы получившимся маринадом.
Переставьте банки в большую кастрюлю и залейте горячей водой. Стерилизуйте пять минут.
Закатайте банки, переверните и оставьте вверх дном при комнатной температуре до остывания. Затем храните в холодильнике.
Теперь вы знаете, как приготовить пикантные острые маринованные огурцы.
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