Эксперт объяснил, какие фрукты нельзя хранить вместе

Овощи и фрукты нужно правильно хранить, чтобы сохранить их свежесть. Сенака Ранадира из Мельбурнского университета объяснил, почему нельзя хранить яблоки, груши, авокадо и бананы вместе.

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Дело в том, что эти фрукты по мере созревания выделяют газ под названием этилен. В результате они начинают быстро созревать и потенциально портиться, отметил эксперт.

Некоторые фрукты лучше всего хранятся в холодильнике. Например, яблоки и цитрусовые могут дольше сохранять свежесть в ящике для овощей. Между тем не рекомендуется хранить в холодильнике арбуз более трёх дней: он потеряет свой вкус и тёмно-красный цвет.

Бананы, лук, чеснок, картофель и целую тыкву лучше хранить в тёмной кладовой или шкафу. Не держите лук и картофель вместе, поскольку лук выделяет этилен, из-за которого картофель портится быстрее, а высокая влажность картофеля негативно влияет на сохранность лука.

Вся листовая зелень, морковь, огурцы, цветная капуста и брокколи лучше всего хранятся в ящике с низкой влажностью (ящике для овощей) в холодильнике.

Вы можете положить их в перфорированные пластиковые пакеты, чтобы сохранить влагу и обеспечить приток воздуха. Но не кладите их в полностью запечатанные пакеты, потому что это может замедлить созревание и задержать углекислый газ, что приведёт к гниению и неприятному запаху.